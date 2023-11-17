الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قادمة من رومانيا.. وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنها شهدت نشاطاً في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 10 سفن، وتم تداول 76000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، و674 شاحنة و131 سيارة.

وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 384 شاحنة و112 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 290 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "EDFU" وعلى متنها 63 ألف طن من القمح الروماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، والسفينتين "دليلة" و"الحرية". كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "أمل" ومغادرة السفينتين "دليلة" و"بوسيدون إكسبريس".

وشهد ميناء نويبع تداول 1982 طنًا، 172 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصولًا وسفرًا) للسفن الثلاث، وهي "إيلة"، "أور"، و"كوين نفرتيتي". كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1160 راكبا في موانئها.

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