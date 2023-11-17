الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"طوق نجاة".. "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل إدخال الوقود إلى غزة عبر معبر رفح

عوض الغنام
عوض الغنام

رصد عوض الغنام، مراسل “إكسترا نيوز”، آخر تفاصيل إدخال الوقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، قائلًا: “اليوم شهد دخول ما يقرب من 150 ألف لتر سولار بوساطة وجهود مصرية كبيرة، وهذا يمثل طوق نجاة لعدد كبير من المؤسسات التنموية التي تعمل على مدار الساعة في الجانب الآخر لإغاثة الشعب الفلسطيني”.

انقطاع الاتصالات منذ أمس يزيد الأمر سوءً بسبب غياب الوقود

وأضاف الغنام، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن متحدثة مؤسسة الأونروا كانت أعلنت أنه بدءً من اليوم ستتوقف حركة انتقال المساعدات من قطاع غزة إلى رفح أو العكس، ونتحدث عن إذا ما دخلت هذه المساعدات في هذا التوقيت سنشهد نقطة تحول كبيرة في قطاع غزة، وهو في أمس الحاجة إليها بشكل كبير.

ونوه بأن انقطاع الاتصالات منذ أمس يزيد الأمر سوءً بسبب غياب الوقود، وهناك جهات كبيرة ومنظمات دولية وغير دولية فقدت الاتصال مع بعضها البعض، وأيضًا لا ندري كيف سيتواصل الهلال الأحمر الفلسطيني مع الجانب المصري حتى يحدد من خلالها أولويات دخول المساعدات.

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