أسباب طلب حارس الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في الشتاء

تدرس لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع المدير الفني للفريق الأول، السويسري مارسيل كولر، فكرة إعارة حارس المرمى حمزة علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول أن الحارس عقد جلسة مع مدير الكرة، خالد بيبو، وطلب الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل فرصة المشاركة في المباريات، وضمان مكانه ضمن صفوف المنتخب الأولمبي.

وأضاف المصدر أن ترتيب حمزة علاء تراجع مع الفريق، بعد خروجه من حسابات مدرب الحراس، ميشل يانكون، وكولر، في المباريات الأخيرة، حيث أصبح الحارس الرابع خلف محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. وأشار المصدر إلى أن الحارس يدرس أكثر من عرض للرحيل على سبيل الإعارة، من أجل ضمان المشاركة وإثبات ذاته، والعودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، عقد اجتماعًا مطولًا مع شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من الملفات التي سبق وأن كلفت الشركة بإنجازها خلال الفترة الماضية.

وجاء في الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده من احتياجات خاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديميات أو الناشئين أو الفريق الأول، والذي استحوذ على النصيب الأكبر من الوقت، بهدف توفير ما يتناسب مع التحديات التي يخوضها خلال الفترة القادمة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.