أشرف أبو الهول: الضغوط المصرية نجحت فى إدخال الوقود إلى غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إننا نشهد نجاحًا كبيرًا للجهود المصرية، ومنذ أيام قليلة عرضت إسرائيل إدخال 300 لتر سولار لمستشفى الشفاء، وكان هذا هو العرض الوحيد لدخول الوقود إلى غزة، ولكن الضغوط المصرية دفعت إسرائيل للموافقة على دخول شحنة سولار.

وأضاف أبو الهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن دخول ما يقرب من 150 ألف لتر سولار هو شيء رائع، نظرًا لحاجة المستشفيات والقطاع، خاصةً أن الشتاء الآن يغزو غزة، والأمطار الغزيرة والبرد القارس، إضافةً إلى أن المناطق التي لجأ إليها النازحون من الشمال إلى الجنوب تعرضت لأضرار بالغة بسبب التدمير الإسرائيلي والأمطار.

الدبلوماسية الإنسانية التي تقودها مصر هي الأهم

وتابع: "دخول السولار والمساعدات مهم جدًا لبقاء الأشقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، ومهم لتحرك سيارات الإسعاف وسيارات الأونروا التي تنقل المساعدات"، لافتًا إلى أننا نشهد زيادة كبيرة في أعداد الشاحنات التي تحمل المواد والمساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الدبلوماسية الإنسانية التي تقودها مصر هي الأهم والمطلوبة حاليًا لمواصلة القتال، فهناك أكثر من مليونين و300 ألف مواطن يحتاجون الطعام والدواء والماء، ومع بداية الحرب كانت هناك مخزونات تكفي لأسبوعين أو أكثر، لكن نحن وصلنا لليوم الـ41 لمساعدة الأشقاء والتخفيف عنهم من مواجهة الحرب.