الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستهدف تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا على الحدود مع إسرائيل

حزب الله يستهدف تجمعًا
حزب الله يستهدف تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمع عسكري إسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم وموقعي المالكية والمرج على الحدود مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، عن أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث هاجمت الطائرات المقاتلة عددًا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، من بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم.

يُشار إلى أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ هجمات السابع من أكتوبر.

حزب الله حزب الله اللبناني إسرائيل القاهرة الإخبارية حدود لبنان وإسرائيل

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