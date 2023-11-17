الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1556 مواطنا مجانا في قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

استكملت مديرية الصحة في دمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، إنه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية أبوسعادة الكبرى بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٥٥٦ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٩ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، بالإضافة إلى إجراء ٤٠٨ تحليل معملى وفحص ٣٨ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بالسونار، علاوة على عقد ١٠ ندوات توعوية حضرها ١٤٨ مواطنا.

واصل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولاته المرورية بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبساتين، إذ أحال أفراد النوبتجية المتغيبين فورا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد وكيل الوزارة على استمرار المرورات الدورية بواسطة فرق المتابعة وبواسطته شخصيا، وأكد أنه لا تهاون مع اى فرد تسول له نفسه تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

 بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بمكاتب صحة دمياط 

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية وإشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، فقد بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلًا من الاصدارات الورقية المعتادة بجانب إصدار شهادات الوفاة وشهادات الميلاد، في إطار الجهود المبذولة  نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة وحوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بأن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستندية، وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة، مؤكدآ بأن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل على تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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