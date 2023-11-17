الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ31 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الحادي والثلاثون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "المخدرات تهديد للأمن والسلم الداخلي"، بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

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حيث تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (موقف انتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا وتعزيز أُطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود- تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات- جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالعملية التدريبية- الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت- مواصلة التنسيق لمواجهة البؤر الإجرامية- تعزيز الرقابة على المواد الكيماوية التى تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة- مجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار بالمواد المخدرة).

كما استهدف المؤتمر ضرورة تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس. 

وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات، بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات، وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدد من التوصيات المهمة والموضوعية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة موقف إنتشار المخدرات دوليا وإقليميا أ طر التعاون الدولى جهود وزارة الداخلية المؤتمر الحادى والثلاثون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

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