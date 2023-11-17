الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب الأحمر: الوضع فى غزة كارثى ويجب إدخال مزيد من المساعدات

غزة
غزة

أكدت "الصليب الأحمر" أن الوضع في غزة كارثي، ويجب إدخال مزيد من المساعدات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت قد أعلنت "الصليب الأحمر"، أمس، عن افتقادها لكل التدابير الأمنية التي تمكنها من أداء دورها في غزة، لافتة إلى فقد تواصلها مع كل الأطراف بمجمع الشفاء الطبي.

وعلى جانب آخر، أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، أن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة.

 كما أكد أنه تم إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة، بفضل الجهود والضغوط المصرية.

كما أفادت مصادر مطلعة لـ"القاهرة الإخبارية" بأن الضغوط المصرية على كل الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك من خلال نبأ عاجل. 

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القاهرة الإخبارية: دخول نحو 150 ألف لتر سولار من رفح إلى مستشفيات غزة

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