الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: مصر أصبحت واحدة من أصعد الاقتصادات نموًا فى المنطقة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري إن مصر قبل 10 سنوات كانت على شفا انهيار اقتصادي كامل، فكان لا توجد مصادر للإيرادات أو توافر فرص عمل في الدولة، وكان يوجد فقر وبطالة بنسب عالية، اليوم مصر أصبحت واحدة من أصعد الاقتصادات نموًا في المنطقة، وفي آخر موازنة حققنا المستهدف 4.1%.

وأضاف "الطاهري"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر استطاعت الوقوف على قدمها بفضل تعب شعبها، ورؤية قيادة وطنية دائمًا وأبدًا تقول "الشعب هو البطل".

وتابع: "إنت البطل يا مصري ومحدش حقق إنجازك، إنت المصري اللي قضيت على فيروس سي، إنت المصري اللي حفرت قناة سويس جديدة عشان تنهي أي حلم بمسار بديل للقناة التي حفرت بدم أجدادك، دلوقتي فيه ناس متضايقة من جدول تخفيف أحمال الكهرباء، بس قبل 10 سنين مكنش فيه كهرباء ووصل العجز لـ6 آلاف ميجاوات، بجانب أزمة أنابيب البوتاجاز وطوابير البنزين".

مصر الآن تتمتع بفارق قدرات كهربائية وصل لـ13 ألف ميجاوات

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري أن "مصر الآن تتمتع بفارق قدرات كهربائية وصل لـ13 ألف ميجاوات، أي قمنا بتسديد العجز وأنتجنا الكهرباء وحققنا اكتفاء ذاتيا من الغاز، ومنذ عام 2018 قمنا بزيادة صادرات البترول بنسبة تخطت 219%، وقبل 10 سنوات كانت نسبة الفقر 25% وهي نسبة مرعبة لدولة مثل مصر".

ونوَّه "الطاهري" بأن مصر كانت من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، كل ذلك حدث قبل تحقيق معجزات تنموية أهمها "حياة كريمة"، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها أضخم مشروع تنموي في العالم، لأنها تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن مصري، ونجحت مصر في تقليل معدلات الفقر لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومنذ عام 2016 لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين من سواحل مصر.

أحمد الطاهري مصر المنطقة أصعد الاقتصادات نمو ا الشعب هو البطل الشعب

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