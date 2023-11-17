اليوم.. مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 77

تحتفل مكتبة مصر الجديدة العامة ، اليوم، بذكرى تأسيسها السابعة والسبعين، وبهذه المناسبة، تقيم المكتبة معرضا لبيع الكتب المخفضة، وغيرها من الفعاليات.

معرض للكتب بأسعار مخفضة

ويشمل الاحتفال الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة، معرضا لبيع الكتب بمقر المكتبة الكائن 42 شارع العروبة - صلاح سالم، لبيع لمقتنيات المكتبة من الكتب المكررة والزائدة عن حاجتها، والتى تتضمن كتب أدبية وقصص وكتب شعرية وفلسفية بسعر مخفض لتشجيع الشباب والنشء على القراءة وجعلها أسلوب حياة لهم، المعرض يستمر حتى الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

إطلالة على تاريخ مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدى الصروح الثقافية وأعرق المكتبات في الوطن العربي، لخدمة الثقافة حاملة شعلة التنوير لمن يريد أن ينهل من شتى مجالات العلوم الثقافية والأدبية منذ افتتاحها في 30 نوفمبر عام 1946 وحتى الآن .

وضع حجر أساس مكتبة مصر الجديدة العامة الملك فاروق في العام 1945، وبدأت مسيرتها فى 20 نوفمبر من العام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الأبنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها ورعتها.

وفى العام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها، وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى العام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما بها في العام 1986، ثم بدأت ميكنة أعمال المكتبة في العام 1990، وفى العام 1996 أجري توسيعا لمسرح المكتبة، وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، بعده مركز الكمبيوتر في العام 1997، فالمقهى الثقافي 1998، وقاعات الأنشطة ومركز اللغات 2003.

شهدت مكتبة مصر الجديدة العامة خلال مسيرتها ثلاث ثورات، هي يوليو 1952، ويناير 2011، ويوليو 2013، وزارها ملوك وملكات، وتفقد أروقتها رؤساء، ووزراء، وترأسها مثقفون، وعلماء.

ندوة عن فن العلاج النفسي

وفى سياق متصل، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة والنصف من مساء غد السبت ندوة بعنوان، "فن العلاج النفسي" للدكتور رامز طه استشاري أول الطب النفسي وعلاج الإدمان.

تناقش الندوة عدد من المشاكل المتعلقة بالجانب النفسي، منها كيف تعالج نفسك بنفسك من الاضطرابات النفسية والضغوط ؟، كيف تعالج مدمنا (فى المراحل الاولى) فى البيت ؟، خطة وجداول بسيطة وسهلة وحديثة تساعدك على علاج الاضطرابات النفسية والادمان بنفسك بدون زيارة الطبيب النفسؤ إلا فى أضيق الحدود، علاج الإدمان بدون الحجز فى مصحة.