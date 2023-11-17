كلية الزراعة بالمنوفية تشارك في قافلة تنموية للإدارة الزراعية بقويسنا

نظمت كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة تنموية للإدارة الزراعية بقويسنا للتوعية بالأعلاف غير التقليدية فى تغذية الدواجن للنهوض بصناعة الدواجن وأهمية تدوير المخلفات الزراعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية، و الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنوفية بإشراف المهندس محمد التركاوي.

التوصية بزراعة القمح فى الميعاد المناسب فى شهر هاتور

وأوصت القافلة بزراعة القمح فى الميعاد المناسب فى شهر هاتور، وكذلك اختيار الأصناف الموصى بها فى محافظة المنوفية، والزراعة على مصاطب لتوفير التقاوي والتكاليف وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ودعت القافلة جميع المزارعين، باستغلال مساحات المنازل فى الريف والقرى فى تربية الدجاج المحلى، والسمان والطيور المائية، والارانب وذلك لقلة استهلاكها من الأعلاف مع تحسن فى معدلات تحويل الغذاء والأداء الإنتاجي، إدخال الإضافات العلفية الطبيعية وكذلك مواد العلف الخام الغير تقليدية كبديل جزئي لمادة الطاقة والبروتين فى اعلاف الدواجن.

ومراعاة الحد من استيراد خامات الأعلاف الزراعية وزراعة أراضي جديدة خصوصا الذرة الصفراء حتى تقلل فجوة الاستيراد وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة مع توفير فرص عمل جديدة، وتكاتف جميع الجهات الحكومية ومربى الدواجن وشركات الدواجن فى مصر بتفعيل دور الاتحاد الداجني فى التوعية والإرشاد للوصول لمعدلات الاكتفاء الذاتي مرة أخرى من البيض واللحم لتحقيق الأهداف التنموية ورؤية مصر المستقبلية 2030.

أهداف تدوير المخلفات الزراعية

وتناولت القافلة أهداف تدوير المخلفات الزراعية للإسهام في توفير العديد من الاحتياجات للتنمية وتحسين البيئـة، بشرط اللجوء إلى إتباع النظم المتكاملة في وسائل الاستفادة مـن المخلفات، مما يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية في إطار خطط التنمية، والربط في تكامل العمل في الاتجاهـات التالية، التي

تلعب فيها التكنولوجيا الحيوية دورًا رئيسيًا عن طريـق تنـشيط مجموعـات مـن الكائنات الحية الدقيقة لتقوم بتحويل تلك المخلفات إلى منتجات ليس للإنسان غني

عنها، هذه الحالة يمكن تحويل المخلفـات الزراعية لإنتاج غذاء، علف، سماد، ووقود معا.

ويتم تعديل عمليات الإنتاج والربط بينهمـا لزيادة كفاءة الاعتماد على الذات في الإنتاج ويتم اختيار الأنظمة المتكاملة بعد دراسة واسعة لأنواع المخلفات المتاحة، والأولويات بالنسبة للمنتجات المقترحة مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مؤكده ان تطبيـق أسلوب التكامل سوف يزيد من معدل الاستفادة من المخلفات وتوفير الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص جديدة للعمالة ويمكن تنفيذ ذلك بعد إجراء دراسات جدوى لاختيار أنـسب نظم التكامل بين البدائل المختلفة.

حاضر في القافلة الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية، الدكتورة إيمان عاشور الأستاذ المساعد بقسم انتاج الدواجن والاسماك، والدكتور حمدي محمد الزمراني، الأستاذ المساعد بقسم علوم الاراضى.

جاءت القافلة فى ضوء القوافل التى تنظمها جامعة المنوفية بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز الإرشاد بالمنوفية وبالتعاون مع الدكتور عصام عاطف مرسى مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة.