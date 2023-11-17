الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": "اتكلم عربى" من أهم وأصعب المبادرات بوزارة الهجرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، عن أكثر المبادرات التي قدمتها ونالت اهتماما ومتابعة كبيرة من الرئيس، قائلة: "مبادرة اتكلم عربي، حيث تظهر المبادرة للمستمع والمتلقي بأنها خفيفة، لكنها ليست كذلك".

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مبادرة "اتكلم عربي" تزرع الولاء والانتماء من خلال لغتنا العربية، لأن اللغة العربية تمثل هويتنا، وبالتالي كان تواصلنا مع الجيل الثاني والثالث في الخارج، والحرص على تنمية مبدأ الفخر باللغة العربية بداخلهم، لدرجة أننا عندما أطلقنا هذه المبادرة، وجدنا المدارس الدولية بداخل الدولة المصرية تطالب بالمبادرة لأن الطلاب بداخلها لا يتحدثون العربية، حيث كان لا يوجد اهتمام داخل المدارس الدولية باللغة العربية، لكن أولياء الأمور طالبوا بتدريس اللغة العربية داخل هذه المدارس. 

تفاصيل البرنامج 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

 

نبيلة مكرم السفيره نبيله مكرم برنامج الشاهد مبادرة اتكلم عربي المدارس الدولية

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