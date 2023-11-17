اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 10 أماكن بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مناطق شرق مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال تطهير رافع صرف صحى رقم "10" بمنطقة كيما.

وأوضح الشركة، فى بيان لها، أن مناطق قطع المياه تشمل: "المجمع الصناعى الجديد - الصداقة القديمة - عزب كيما بالكامل - عمارات مصنع كيما - عمارات كيما السد - عمارات الحديد والصلب - عمارات الأولى بالرعاية - عمارات كيما والمستعمرة "ج – أ" - عمارات الرحاب - عمارات التطبقيين".

وأوضح البيان، أن ذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 17-11-2023 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 18-11-2023.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.