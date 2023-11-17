نبيلة مكرم لـ "الشاهد": أنا أم.. وسوف أقف مع نجلى حتى أثبت براءته

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن تجربتي مع أزمة ابني رامي غيرت في أولوياتي، جعلتني أرى المشهد بطريقة مختلفة، كما أنه في بعض الأوقات خلال مرورك بتجربة صعبة تكتشف مدى قوتك، ففي بعض الأحيان تحكم على نفسك بأنك لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية تجربة معينة أو عبئها، لكنك تكتشف أن الله سبحانه وتعالى يعطيك القوة على المواجهة والاستمرار وأن تخلق من المحنة منحة، وبالتالي فإن هناك الكثير من التغيرات التي حدثت لي أثناء تجربتي.

وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: "كانت كل التجربة صعبة، لكنني كنت لابد أن أكون قوية من أجل ابني رامي، كما أن المرأة والأم هي عمود البيت، فإذا وقعت الأم سيقع البيت بأكمله، وبالتالي يجب على الأم أن تمسك جيدًا بزمام الأمور، والأم في الثقافة المصرية هي وتد البيت".

وتابعت: "منذ بداية استقبالي لخبر أزمة ابني، وحتى هذه اللحظة أنا معرضة لموقف صعب، واتهامي بأنني لم أستطع أن أربي ابني، مررت بالكثير من المواقف، لكن ابني هو أهم ما عندي، وبالتالي سأقف له وسوف أقف معه حتى تثبت براءته".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.