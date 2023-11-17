الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد" تكشف مبادرات الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن الدولة تصدت لظاهرة الهجرة الغير شرعية، وأقامت العديد من المبادرات ومنها "مراكب النجاة"، وهي مبادرة من الرئيس والدولة تمد يدها للمصريين وتنجيهم من الغرق.

 

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قام بعمل الكثير من المشروعات منها برج البرلس، وهي أكثر مركز كان يخرج صيادين هجرة غير شرعية، مؤكدة أن الرئيس عمل أكبر مزارع سمكية وهي نفس مهنتهم لتوفير فرص عمل لهم.

 

وتابعت، أن محافظة المنيا، من  المحافظات المصدرة للهجرة الغير شرعية وتنمية الصعيد من إقامة المدارس والصرف الصحي والكهرباء والطرق لإغلاق باب الهجرة الغير شرعية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت مواكبة لمبادرة مراكب النجاة لتنمية المناطق المصدرة للهجرة الغير شرعية.

 

تفاصيل البرنامج 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم المبادرات الرئيس السيسي مراكب النجاة أكبر مزارع سمكية

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