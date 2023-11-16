الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان الموسيقى ضمن مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها”

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ميدان الموسيقى بمنطقة رشدي بنطاق حي شرق، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة ألنبي، وذلك في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

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وقال المحافظ إن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين، وإضافة اللمسات الجمالية من خلال تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الهوية البصرية، وبما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري.

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وأكد الشريف أن مايتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال رفع كفاءة وتجميل للميادين يهدف لتحسين المظهر العام بكافة أحياء المحافظة.

وتمت أعمال التطوير، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والتي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة الميادين بنطاق حي شرق، مما يؤكد الدور  الفعال للمجتمع المدني في الإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية ميدان الموسيقى ميدان وحديقة ألنبي زيادة المسطحات الخضراء تشجير الميادين المجتمع المدنى

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