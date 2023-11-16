رئيس "كهرباء شمال الدلتا" يجتمع بمسئولي قطاع جنوب الدقهلية

قام المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مع مسئولي قطاع جنوب الدقهلية، في إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشه مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للقطاع.

حضر الاجتماع ررؤساء قطاعات (التشغيل والتحكم- الشئون الفنيه - التجاري) ورؤساء قطاع (كبار المشتركين- التفتيش الفني والمالي والتجاري - المشروعات - الجوده - التخطيط الفني - التكاليف - العدادات - نظم المعلومات - القانوني - السلامه والصحة المهنية) ومديري عموم (الشئون التجارية المركزية - الإدارة العامة لكبار المشتركين- الإدارة العامة للمصالح الحكومية - المشروعات - أنظمة العدادات الحديثة - المتابعة) بالشركة وبحضور المهندس رئيس قطاع جنوب الدقهليه ومديري عموم ( المشروعات - الشئون الفنيه - الهندسات - الشئون التجاريه ) و( مديري الهندسات - رؤساء الايرادات) بالقطاع.

واستعرض اللقاء موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية ومشروعات الغير وموقف تركيب الفرد الخامس الخاص بالاناره العامه وموقف تنفيذ سلاسل رفع قدرات المحولات مع التأكيد علي اتباع الاسس الفنيه المعتمده في تنفيذ كافه الأعمال.

كما تم مناقشة حركة تركيب العدادات وموقف العدادات الكوديه علي المنصة الالكترونية الموحدة ونسب التحصيل والفقد وموقف الخطه العاجله لتحسين الفقد في الطاقه مع التاكيد علي تحقيق مستهدف الشركة.

وأكد علي ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمنتهي الدقه ومراجعه منظومه اطفاء الحريق بالمواقع نطاق الشركه مع دراسه الاعطال علي المغذيات بهدف تحسين جوده التغذيه الكهربائيه.

واتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه فصل الشتاء وتوفير ماكينات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنيه لموجهه اي مخاطر.

كما اكد علي تأمين المواقع والمهمات والسيارات التابعه للشركه مع الالتزام بخطه تطوير المباني والمنشات وتوحيد الهويه البصريه لمراكز خدمه العملاء.

و كذا رفع معدلات الاداء وعرض المشاكل والمعوقات اولا باول لحلها بهدف تحقيق كافه مستهدفات الشركه وفي نهايه الاجتماع تمني دوام التوفيق لجميع الساده العاملين.