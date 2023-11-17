الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء فعاليات برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

ختام برنامج المرأة
ختام برنامج المرأة تقود

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، حيث تم إطلاق البرنامج كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وخلال الاحتفال، أكد "الشريف"، على دور المرأة المصرية، وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتنفيذًا لذلك تنوعت المحاضرات وورش العمل على مدار فترة البرنامج لتعمل على تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وكانت قد بدأت محافظة الإسكندرية،  تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

تأهيل السيدات في المحافظات المصرية

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر،  أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الي 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

محافظ الإسكندرية البرنامج التدريبي المرأة تقود المحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية

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