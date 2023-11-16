طارق فهمي: الاحتلال يرتكب جرائمه بتحريض ومباركة من الإدارة الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك العديد من التطورات السياسية والعسكرية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع على أعتاب اليوم الـ41 من حرب الإبادة الجماعية التي تقودها قوات الاحتلال.

وأضاف “فهمي” في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن جيشًا كاملًا يُحاصر مجمع الشفاء، بزعم أن قيادات حماس يختبئون تحتها، على الرغم من الهجوم الكبير على نتنياهو ومجلس الحرب وأنهم لا يهتمون لأمر الأسرى الإسرائيليين.

وأكد أن جرائم الاحتلال كلها تتم بتحريض مباركة من الإدارة الأمريكية، ويوجد جنود أمريكان بإسرائيل للمساعدة في البحث عن الأسرى.

مجلس الأمن فشل فشلًا ذريعًا في صياغة قرار لوقف إطلاق النار

وتابع أن مجلس الأمن فشل فشلًا ذريعًا في صياغة قرار لوقف إطلاق النار، وذلك وسط امتناع عدد من الدول، وعلى المستوى الدولي لا توجد فرصة للضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن مصر تقدم الرؤية الأشمل في التركيز على حل الدولتين وأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية كما تقدم المساعدات ولكنها ليست كافية والتعنت الإسرائيلي هو من يمنع دخول المساعدات لقطاع غزة ومصر لم تقصر لحظة.