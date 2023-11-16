الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث في الشأن الصيني: الخلافات عميقة بين واشنطن وبكين

القمة بين أمريكا
القمة بين أمريكا والصين

علق عامر تمام، الباحث والمتخصص في الشأن الصيني على انعقاد القمة بين أمريكا والصين على مستوى الرؤساء، مؤكدًا أنه بمجرد انعقاد القمة يعد ذلك نجاحًا في حد ذاته.

أضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، الخميس أن الصين تريد أن تكون دولة قائدة في عالم متعدد الأقطاب، موضحًا أن الخلافات كبيرة وعميقة بين أمريكا والصين، ولايستطيع أي طرف تقديم تنازلات.

وأشار المتخصص في الشأن الصيني إلى أن الصين متشككة فيمن سيكون الرئيس الأمريكي المقبل، لذا لن تعقد الصين أي اتفاقات مع الرئيس بايدن في نهاية فترته الرئاسية.

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