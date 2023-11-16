الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: نظام المقايضة يعطي فرصة لتعميق التبادل التجاري

النفط الروسي
النفط الروسي

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن العديد من الدول لجأت للبحث عن التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية وكان أبرز هذه الدول الهند وروسيا منذ عام 2014.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن نظام المقايضة ثبت نجاحه في مبادلة حجم كبير من النفط الروسي والمواد الغذائية الهندية، مشيرًا إلى أن  مصر من الدول التي رحبت بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، لأن هذا يعطي عددًا من الإشارات الإيجابية للأسواق وفرص لتعزيز التبادل التجاري.

نظام المقايضة يخفف الضغط على العملة الأجنبية

وتابع أن هذا النظام يخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويعطي فرصة لتعميق التبادل التجاري من خلال تسوية المعاملات التجارية بما يسمى بالمعاملات المتكافئة وهي قريبة من المقايضة، ومع نهاية المدة الشريكين الاستراتيجيين يبدأوا حصر التعاملات بين البلدين بحيث لا يكون هناك عجز بين الدولتين.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون هناك توسع لمصر مع روسيا في نظام الصفقات المتكافئة باستخدام العملات المحلية. 

لخبير الأقتصادي نظام المقايضة التبادل التجاري العملة الاجنبية تعزيز التبادل التجاري

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