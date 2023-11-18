الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ11 لتجليس البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت، بحلول الذكرى الـ11 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفيما يلي بعض المعلومات الهامة عن البابا تواضروس في سطور

السيرة الذاتية:

اسم تواضروس يعني عطية الله باللغة القبطية، ووُلِد وجيه صبحى باقى سليمان فى 4 نوفمبر 1952 بالمنصورة محافظة الدقهلية بدلتا مصر، فى أسرة متدينة مرتبطة بالكنيسة وبالعائلة كثير من الآباء الكهنة والإكليروس، وكان والده مهندس ووالدته ربة منزل وله شقيقتان تصغرانه.



اسم تواضروس يعني عطية الله باللغة القبطية، ووُلِد وجيه صبحى باقى سليمان فى 4 نوفمبر 1952 بالمنصورة محافظة الدقهلية بدلتا مصر، فى أسرة متدينة مرتبطة بالكنيسة وبالعائلة كثير من الآباء الكهنة والإكليروس، وكان والده مهندس ووالدته ربة منزل وله شقيقتان تصغرانه. شعاره:

المحبة لا تسقط أبدًا (1 كو 13: 8)



المحبة لا تسقط أبدًا (1 كو 13: 8) دراسته:

عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية

عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية

عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا.

عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى

ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها



عمله قبل الرهبنة:

تدرج فى العمل بأحد مصانع الأدوية بوزارة الصحة حتى اصبح مديرا للمصنع ثم قدم استقالته لتصبح ايّام عمله ١٠ أعوام و١٠ شهور و١٠ ايّام



تدرج فى العمل بأحد مصانع الأدوية بوزارة الصحة حتى اصبح مديرا للمصنع ثم قدم استقالته لتصبح ايّام عمله ١٠ أعوام و١٠ شهور و١٠ ايّام الحياة الكنسية:

فى 20 أغسطس من عام ١٩٨٦التحق بالحياة الرهبانية ليترهب فى دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون وسيم باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوى فى ٣١ يوليو من عام ١٩٨٨م .

في 10 فبراير من عام 1990 بدء خدمته كراهب كاهن فى ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

في 15 يونيو 1997 تمت سيامته أسقفًا عامًا لخدمة الشباب ومساعدآ للمطران الأنبا باخوميوس بإيبارشية البحيرة ومسوؤل لجنة الطفولة بالمجمع المقدس.

فى 4 نوفمبر 2012 اُختير بالقرعة الهيكلية ليكون البطريرك 118 ( وهو نفس عيد ميلاده الستين )

تم تجليس البابا تواضروس الثانى على السُدة المرقسية فى 18 نوفمبر 2012 فى احتفال كنسي مهيب وتسلم عصا الرعاية والصليب من المذبح المقدس وتسلم تقليد رئاسة الكهنوت حضر هذا الحفل المهيب الآلاف من الاساقفه والآباء الكهنه والشمامسة وشعب وممثلى الكنائس المسيحية فى العالم والحكومة والشخصيات العامة.