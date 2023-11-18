السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ11 لتجليس البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت، بحلول الذكرى الـ11 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفيما يلي بعض المعلومات الهامة عن البابا تواضروس في سطور

  • السيرة الذاتية:
    اسم تواضروس يعني عطية الله باللغة القبطية، ووُلِد وجيه صبحى باقى سليمان فى 4 نوفمبر 1952 بالمنصورة محافظة الدقهلية بدلتا مصر، فى أسرة متدينة مرتبطة بالكنيسة وبالعائلة كثير من الآباء الكهنة والإكليروس، وكان والده مهندس ووالدته ربة منزل وله شقيقتان تصغرانه.
     
  • شعاره:
    المحبة لا تسقط أبدًا (1 كو 13: 8)
     
  • دراسته:
    عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية

 عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية

 عام 1985 حصل على  زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا.

عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

 عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف  لتعزيز السلم الاجتماعى

 ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها
 

  • عمله قبل الرهبنة:
     تدرج فى العمل بأحد  مصانع الأدوية بوزارة الصحة حتى اصبح مديرا للمصنع ثم قدم استقالته لتصبح ايّام عمله ١٠ أعوام و١٠ شهور و١٠ ايّام
     
  • الحياة الكنسية:
    فى 20 أغسطس من عام ١٩٨٦التحق بالحياة الرهبانية  ليترهب فى دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون وسيم باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوى فى ٣١ يوليو من عام ١٩٨٨م  .

 في 10 فبراير من عام 1990 بدء خدمته كراهب كاهن فى ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

في 15 يونيو 1997 تمت سيامته أسقفًا عامًا لخدمة الشباب ومساعدآ للمطران الأنبا باخوميوس بإيبارشية البحيرة ومسوؤل لجنة الطفولة بالمجمع المقدس.

 فى 4 نوفمبر 2012 اُختير بالقرعة الهيكلية ليكون البطريرك 118 ( وهو نفس عيد ميلاده الستين )

تم تجليس البابا تواضروس الثانى على السُدة المرقسية فى 18 نوفمبر 2012 فى احتفال كنسي مهيب وتسلم عصا الرعاية والصليب من المذبح المقدس وتسلم تقليد رئاسة الكهنوت حضر هذا الحفل المهيب الآلاف من الاساقفه والآباء الكهنه والشمامسة وشعب وممثلى الكنائس المسيحية فى العالم والحكومة والشخصيات العامة.

عيد جلوس البابا عيد جلوس البابا تواضروس الثاني عيد جلوس البابا تواضروس الثاني الـ11 عيد جلوس البابا تواضروس عيد جلوس الـ11 للبابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس فيلكس بابا روميه

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيسة مَرغَريتا الملكة الاسكُتلَنديّة

الأرثوذكس يُحيون تذكار تكريس كنيسة العذراء الأثرية بدير المحرق 

تعرف على السيرة التفصيلية للقديس متى كاتب أول الأناجيل بمناسبة احتفال البيزنطيين به

للأقباط والغربيين.. موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري

البابا تواضروس يسيّم 27 كاهنًا في دير الأنبا بيشوى

الكنيسة الأسقفية تستضيف يوم "الصلاة معًا من أجل مصر"

المطران عطا الله حنا: العقل البشري لا يمكنه استيعاب الجرائم المرتكبة في مستشفيات غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى تزور معبر رفح لمتابعة ضخ المساعدات لغزة.. اليوم

بداية من الغد.. مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على قنوات "ON"

انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة اليوم السبت

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من "صندوق تحيا مصر"

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُطالب بإخلاء مجمع الشفاء فى غزة خلال ساعة

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية