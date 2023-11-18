السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار رومانوس الشهيد

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار رومانوس الشهيد، وهو كَانَ شَماّساً في كَنيسَةِ قَيصَرِيَة فِيلِبُس. آمَنَ بِالمَسيح وَجَاهَرَ بِإِيمَانِهِ بِلا خَوْف، فَقُبِضَ عَلَيهِ وَإسْتُدْرِجَ بالعَذابات فَلَم يُجْحِد رَبّهُ. أَخيراً خُنِقَ ي سِجْنِهِ سَنَة 310. ولَهُ تَذكار آخَر في الرابِع مِن سبتمبر.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إِنَّ كَلامَ اللهِ حَيٌّ ناجع، أَمْضى مِن كُلِّ سَيفٍ ذي حَدَّين". إِنَّ كل عظمة وقوّة وحكمة كلمة الله، هذا ما أظهره الرّسول بهذه الكلمات للذين يبحثون عن الرّب يسوع المسيح، فهو كلمة اللّه وقُدرته وحكمته ... عندما نعلن هذه الكلمة، فإنّ الصّوت الذي يلفظها يُعطي لكلمة مسموعة ظاهريًا قوّةَ كلمته المُدركة باطنيًّا. حينئذٍ يَقوم المَوتى وهذه الشهادة تُخرِج أَبناءً جددًا لإِبراهيم إنّها إذًا حيّة، هذه الكلمة. حيّة في قلب الآب، حيّة على شفاه المُبشرِّ وحيّة في القلوب المُفعمة بالإيمان والحب. وبما أنّها كلمة حيّة، لا ريب في أنّها بهذا القدر من الفعاليّة.
إنّها تعمل بفعاليّة في تكوين العالم، في درايته وافتدائه. ما الذي عساه يكون بفعاليّة أو بقوّة أكبر؟ "مَن ذا الذي يُحَدِّثُ بِمَآثِرِ الرّبّ؟ مَن ذا الذي يُسمعُ تَسبِحَته كلَها؟" إنّ فعاليّة هذه الكلمة تتجلّى في أعماله؛ كما تتجلّى أيضًا في البشارة. لأنّها لا تَرجع أبدًا فارِغة، بل تأتي بالفائدة لكلّ الذين تُرسَل لهم.. الكلمة هي إذًا فعّالة، وأمضى من سيف ذي حدّين، عندما يتمّ تلقيّها بإيمان وحبّ. وبالفعل، ما الذي قد يكون مستحيلًا للّذي يؤمن؟ وما الذي قد يكون صعبًا للّذي يُحبّ؟.

من جهة اخرى، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في انعقاد اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر اجتماعها الدوري، برئاسة الكنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

شارك في اللقاء القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، والأسقف سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بالإضافة إلى الأمناء المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي العائلات الكنسية الخمس بمصر.

وتابعت اللجنة تقارير لجان المجلس (لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، لجنة الشباب، ولجنة الحوار)، كما تم استعراض أنشطة، المجلس خلال المرحلة المقبلة، والإعداد لاحتفالية ذكرى المجلس.

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