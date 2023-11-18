السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يحتفل به الأقباط اليوم.. من هو الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى نياحة الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُقرأ منه بشكل يومي على مسامع الأقباط بواسطة كهنة الكنائس في كل قداس إلهي، إن الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية في القرن الرابع في عهد البابا ثاؤنا وكان كاهنًا مثقفًا، مفسرًا ممتازًا لكلمة الله وكارزًا، يقول عنه المؤرخ يوسابيوس: "اشتهر بفقره الشديد مع غزارة علومه الفلسفية، كان عميقًا في التأملات الروحية، مجاهدًا في تفسير الروحيات والمباحثات العلنية في الكنيسة".

أوريجينوس الصغير

يدعوه القديس جيروم: "أوريجينوس الصغير". وهو معلم الشهيد بمفيليوس المعجب بالعلامة أوريجينوس والكاهن والمعلم اللاهوتي في قيصرية فلسطين. نشر مقالات كثيرة في مواضيع متنوعة. له مقال طويل عن هوشع النبي، كما كتب عن "إنجيل القديس لوقا"، "والدة الإله"، "حياة القديس بمفيليوس".

قيل إنه استشهد، لكن الرأي الغالب انه احتمل عذابات كثيرة في عهد الإمبراطور دقلديانوس دون أن يستشهد، وأنه قضى أيامه الأخيرة في روما، ويعيد له الغرب في 4 نوفمبر.

من جهة أخرى، أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، في يومي ٦ و ٧ من نوفمبر الجاري، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل ٢٨ إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

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