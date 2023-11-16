"قطاع الأعمال" تكشف تفاصيل صفقة بيع أسهم الشرقية للدخان لجوبال الامارتية

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانًا توضيحيا حول بيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لصالح شركة جلوبال الإماراتية القابضة للاستثمارات المحدودة تنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة الشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

ونفاذًا لموافقة مجلس الوزراء، قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بتوقيع اتفاقية بيع ٦٦٩٠٠٠٠٠٠ سهمًا من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها، أي ما يعادل نسبة 30% لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الصفقة جاءت كما يلى:

(1) أن يكون ثمن شراء الأسهم المباعة هو مبلغ ٢٤،٥٢ جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره ١٦٤٠٣٨٨۰۰۰۰ ستة عشر مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصري) يسدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي في يوم العمل السابق على تاريخ إتمام الصفقة.

(٢) كما يلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي ٤،٣٨ جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره ۲۹۳۲۷٤٥٠٠٠ جنيه مصري ملياري وتسعمائة اثنين وثلاثون مليون سبعمائة خمسة وأربعون ألف جنيه مصري) (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.

وبذلك يكون إجمالي قيمة الصفقة مبلغ ۱۹۳۳٦٦۲۵۰۰۰ جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليار وثلاثمائة سته وثلاثون مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) المعادل لمبلغ ٦٢٥٠٠٠٠٠٠ دولار امريكي (ستمائة خمسة وعشرون مليون دولار امريكي وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية وبما يوازي ٢٨،٩۰ جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقًا لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.

ومن أهم النقاط التي تضمنتها الاتفاقية:

تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.

اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70% للشركة القابضة، و٣٠% للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠، كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.

فضلًا عن قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ ۱۵۰ مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.

ونفاذًا لبنود الاتفاقية، قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة، بتاريخ 16 نوفمبر تم تنفيذ بيع عدد ٦٦٩٠٠٠٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني والتي تمثل ۳۰% من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).