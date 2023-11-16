الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطفل فراس: هربت من قصف الاحتلال عدة مرات ووصيتى أن تُدفن أمى بجوارى

الطفل فراس
الطفل فراس

عبر الطفل فراس، ابن فلسطين الشقيقة، الذي لحق السرطان جسده، عن حبه الشديد لنادي الزمالك وإعجابه بالكابتن أحمد مصطفى (زيزو)، كما عبر عن رغبته الشديدة في أن يقابله بشكل شخصي خلال مدة بقائه في مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك نظرًا لعدم توافر الكيماوي بمستشفيات غزة جراء الأحداث التي يمر بها الوطن.

جرائم الاحتلال أقوى من ألم السرطان

وأكد الطفل فراس، خلال حواره لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه من سكان رفح، وكان يأخذ العلاج الكيماوي في مستشفيات غزة، ولهذا تعرض للقصف والموت على أيدي الاحتلال الكثير من المرات أثناء ذهابه إلى مستشفيات القطاع لأخذ جرعة الكيماوي.

وفي السياق ذاته، قالت السيدة أسماء، والدة الطفل فراس، إنها تعمل معلمة في مدارس فلسطين، وبكل حزن وألم يمكن القول إن أعداد الطلاب في المدارس انخفضت بصورة كبيرة، حيث استشهد عدد كبير من أطفال غزة في هذه الغارات العنيفة التي يقوم بها الاحتلال منذ أحداث 7 أكتوبر.

غزة تحت القصف 

وتابعت: "الأطفال في غزة لا ينامون بسبب ما يقوم به الاحتلال من قصف لساحات المستشفيات، ابني كان يقول لي إذا الاحتلال قصفنا خليهم يدفنونا مع بعض".

وفي لفتة إنسانية حرص اللاعب أحمد مصطفى، نجم نادي الزمالك، على إرسال رسالة حب وتشجيع للطفل فراس، كما وعده باللقاء القريب.

الطفل فراس مصر تستطيع دي ام سي ألم الكيماوي أحمد فايق

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