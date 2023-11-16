الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طفلة فلسطينية بمستشفيات سيناء: ما يؤلمنى جرائم الاحتلال وليس جرعات الكيماوى

جوري أحمد طفلة فلسطينية
جوري أحمد طفلة فلسطينية مصابة بالسرطان

قالت جوري أحمد، فتاة فلسطينية مصابة بالسرطان، إنها تبلغ من العمر 10 سنوات، وجاءت إلى الدولة المصرية مع مصابي فلسطين من أجل تلقي العلاج في  مستشفيات مصر بسبب عدم توافر هذه الأدوية في مستشفيات فلسطين.

وأكد جوري أحمد، خلال حوارها لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها من سكان منطقة الشاطئ في غزة، هذه المنطقة التي تم استهدافها بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معبرة: "أصابنا الهلع الشديد بسبب قصف إسرائيل للمنازل المجاورة لنا، شوفت الناس متقطعة في الشارع".

وتابعت: "جئت إلى مصر من أجل تلقي جرعات علاج السرطان في مصر بسبب عدم توافر العلاج في المستشفيات الفلسطينية، واكتشفت المرض اللعين بعدما ظهرت كتلة في غدد الرقبة، وبعد الفحص والتحاليل تبين إصابتي بالسرطان".

جرائم الاحتلال المؤلمة

واستطرد: "ما يؤلمني كثيرًا أفعال الاحتلال في غزة وليس إصابتي بالسرطان، أنا حزينة على وطني وما حدث لأبنائه من قسوة وعنف وهم يدافعون عن أرضهم".

طفلة فلسطينة دي ام سي مصر تستطيع مرضى السرطان بفلسطين أحمد فايق

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