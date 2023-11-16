المؤبد لسيدة استغلت أطفالها القصر فى أعمال التسول بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار شامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، المتهمة "ا.ذ.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاتجار بالبشر.

كانت القضية برقم 24107 سنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ذ.ال" ربة منزل باستغلال أطفالها القصر لممارسة أعمال التسول، وبالانتقال لمكان تواجد المتهمة أبصرتها القوة الأمنية، إلا أنها فرت هاربة ونجحت القوة في ضبط أطفالها القصر.

وبمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا برفقة المتهمة والدتهم، وأنهم كانوا يقومون بأعمال التسول على المارة وجمع الأموال منهم مستغلا سلطته الأبوية عليهم بأسلوب التهديد بالإكراه البدني.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.