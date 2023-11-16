الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأردن يرسل مستشفى ميدانيًا إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين

مساعدات الأردن
مساعدات الأردن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة الأردنية الهاشمية، أرسلت مستشفى ميدانيًا إلى مدينة  نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ووصلت، اليوم الخميس، 5 طائرات مساعدات إنسانية من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية عن إرسال طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية إلى الأهالي في غزة عبر معبر رفح، حيث تحمل الطائرة 12 طنًا من المواد الغذائية، والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري، لإدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسئولة في القطاع.

 

القاهرة الإخبارية لأردن مستشفى ميداني نابلس

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