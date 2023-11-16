انطلاق مؤتمر "حماة الوطن" بالغربية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات 2024

انطلقت مساء اليوم، فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن في قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بـمحافظة الغربية، تحت شعار "مشينا في طريق هنكمله"، يهدف المؤتمر إلى دعم وتأييد الرئيس السيسي المرشح الرئاسي المقبل لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية.

تحت رعاية الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، وحضور لفيف من النواب وأهالي ومواطني محافظة الغربية.

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم وفي كلماتهم، أعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم وتأييدهم لعبدالفتاح السيسي؛ ليكون رئيسا للجمهورية في فترة جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وأكد رئيس حزب حماة الوطن، الفريق جلال هريدي في كلمته أهمية استمرارية الرئيس السيسي في قيادة البلاد، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، والتحديات التي تواجه مصر في الفترة المقبلة وضرورة تجاوزها.

وأعرب اللواء أحمد يحيي الجحش، في كلمته عن شكره وامتنانه لحزب حماة الوطن وللشخصيات الحاضرة على دعمهم وتأييدهم. وأكد أهمية الوحدة الوطنية والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية والاستقرار في مصر.

وخلال المؤتمر تم استعراض بعض الإنجازات التي تحققت في فترة رئاسة السيسي، مثل تنمية البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات الخارجية.