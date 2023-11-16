الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العراق يسحق إندونيسيا بخماسية مقابل هدف بتصفيات مونديال 2026

منتخب العراق
منتخب العراق

اكتسح منتخب العراق نظيره منتخب إندونيسيا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاث دول مختلفة، هم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

أفتتح التسجيل لمنتخب أسود الرافدين بشار رسن في الدقيقة 20.

ثم أضاف لاعب منتخب إندونيسيا جوردي أمات، ثاني أهداف أسود الرافدين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الـ45+3، يقلص شايني باتنياما، النتيجة مسجلا أول أهداف منتخب إندونيسيا.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدا الدقيقة الـ61، يضيف أسامة رشيد، ثالث أهداف منتخب العراق.

وأضاف أمين يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم علي الزبيدي خماسية العراق، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بذلك رفع منتخب العراق، رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق الأهداف، عن فيتنام التي تغلبت على الفلبين بهدفين دون رد.

منتخب العراق تصفيات كأس العالم 2026 منتخب إندويسيا تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس