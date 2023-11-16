العراق يسحق إندونيسيا بخماسية مقابل هدف بتصفيات مونديال 2026

اكتسح منتخب العراق نظيره منتخب إندونيسيا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاث دول مختلفة، هم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

أفتتح التسجيل لمنتخب أسود الرافدين بشار رسن في الدقيقة 20.

ثم أضاف لاعب منتخب إندونيسيا جوردي أمات، ثاني أهداف أسود الرافدين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الـ45+3، يقلص شايني باتنياما، النتيجة مسجلا أول أهداف منتخب إندونيسيا.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدا الدقيقة الـ61، يضيف أسامة رشيد، ثالث أهداف منتخب العراق.

وأضاف أمين يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم علي الزبيدي خماسية العراق، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بذلك رفع منتخب العراق، رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق الأهداف، عن فيتنام التي تغلبت على الفلبين بهدفين دون رد.