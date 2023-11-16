الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن": القضاء على فيروس C إنجاز مهم للرئيس السيسى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال زهير ساري، الأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين بـ حزب مستقبل وطن، إن العمال والفلاحين هم القطاع الشعبي الأكبر في المجتمع المصري، لذلك نلمس ما قدمه الرئيس السيسي لهذا القطاع الكبير، لافتًا إلى أن الرئيس خلال السنوات الماضية قدم الكثير والكثير من الإنجازات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسسي في الانتخابات الرئاسية. 

أضاف أن من أهم إنجازات الرئيس السيسي التي يشعر بها الفلاح هو حملة القضاء على فيروس سي، موضحًا أن "فيروس سي" كان يصيب شريحة كبيرة من الفلاحين ويفقدهم صحتهم، لتصبح مصر في عهد الرئيس السيسي خالية من فيرس سي وهو إنجاز كبير لأننا لا نملك أغلى من صحتنا.

وتابع أن الرئيس السيسي عزز الأمن القومي المصري من خلال جيش قوى، وهو ما يشعرنا بالأمان، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تولى قيادة مصر في الوقت المناسب ليمنع المخططات العالمية التي تعمل على تفكيك مصر.

ويحافظ على وحدة الوطن ويضع خطوط حمراء لدول لديها مخططات، قائلًا: السيسي حافظ على أرضي وبلدي وهو يعود مباشرة على العمال والفلاحين، المتمسكون بالأرض فالفلاح المصري أرضه هي مصدر دخله".

أوضح أن الرئيس اهتم بشكل كبير بالتخطيط واستصلاح أراضي أكبر للحفاظ الأمن الغذائي الذي يعزز حرية الشعب المصري بأنه لا يحتاج لاحد، كما كان له تفكير خارج الصندوق في استخدام المياه التي كانت تهدر لتحويلها لمشروع الدلتا الجديدة واستصلاح أكثر من 3ملايين فدان.

أشار إلى أن المخططات العالمية تستغل الأزمة الاقتصادية بمصر وتعمل على زيادتها؛ لأن مصر هي حامية الدول العربية الإسلامية، مشيرًا إلى أن خلال أزمة كورونا كانت الدول الغربية لا تستطيع الحصول على السلع الغذائية وأسواقها خالية، ولكن مصر كانت عامرة بالخير في جميع أنحاء القرى والمدن.

وأكد أن شعب مصر يظهر معدنه الأصيل في الأزمات، والرئيس حافظ على بلادنا وحدودنا وتنمية الدولة بالمشروعات الكبرى، ولا بد أن نظهر للعالم بأننا شعب يستحق أن يكون له رئيس قوي يمثله وعلينا أن نتواجد منذ اليوم الأول في الانتخابات أمام اللجان الانتخابية؛ لنكون رسالة للعالم بأننا شعب نختار رئيسنا.

حزب مستقبل وطن العمال والفلاحين المجتمع المصري عبدالفتاح السيسسي الانتخابات الرئاسية

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