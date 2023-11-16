المؤبد غيابيًا لربة منزل بعد اتهامها بالاتجار بالبشر في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن بمعاقبة ربه منزل بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالاتجار بالبشر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار شامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

المتهمة تستخدم أطفالها في التسول

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24107 سنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ذ.ال" ربة منزل باستغلال أطفالها القصر لممارسة أعمال التسول، وبالانتقال لمكان تواجد المتهمة أبصرت القوة الأمنية، المتهمة مستغلة أطفالها القصر في أعمال التسول وجمع الأموال من المارة فشرعت التي ضبطها، إلى أنها تمكنت من الفرار، وتم ضبط القصر، مواجهتهما اقروا أنهم كانوا برفقة المتهمة والدتهم وأنهم كانوا يقومون بأعمال التسول علي المارة وجمع الأموال منهم مستغلا سلطته الأبوية عليهم بأسلوب التهديد بالإكراه البدني، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.