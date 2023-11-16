العضو المنتدب لـ"سوميتومو": نصدر الضفائر الكهربائية لأكبر شركات السيارات بالعالم

قال أحمد مجدي، العضو المنتدب شركة سوميتومو لصناعة الضفائر الكهربائية، إن هذه الشركة يرجع تاريخ إنشائها إلى 400 عام في اليابان، ويرجع اسمها إلى أسرة يابانية كانت تقوم باستخلاص النحاس من الجبال في دولة اليابان.

صناعة الضفائر الإلكترونية

وأكد أحمد مجدي، خلال حواره لكاميرا برنامج الكونتينر تقديم الفنان أحمد داوود، المذاع عبر فضائية "أون"، أن هذه الشركة بدأت في تطويع النحاس من أجل استخدامه في الكثير من الصناعات.

وأضاف في حديثه، أن هذه الشركة مسئولة عن صناعة الضفائر الكهربائية في العالم، معبرًا: "الضفيرة الكهربائية هي الشبكة العصبية التي تنقل كل أنواع الحركة والإشارات إلى السيارات".

وتابع: "يوجد مركز رئيسي لهذه الشركة في انجلترا، وهذا المركز مسئول عن صناعة الضفائر الكهربائية في جزء كبير من انجلترا وشمال إفريقيا".

تدريب العمالة المحلية

واستطرد: "عندما بدأ العمل في هذه الشركة في مصر كان يتم استيراد كافة أنواع المواد الخام من الخارج، ولكن اتبعت الشركة برنامج تقليل الاستيراد خطوة بخطوة لتشجيع الصناعة المصرية، لذا تم العمل في اتجاهين، ويتمثل الاتجاه الأول في الجسم الرئيسي للضفيرة من خلال إنشاء مصنع للكبلات، بينما تمثل المحور الثاني في تطوير الأيدي العاملة المحلية من خلال التدريب المكثف، لذا يمكن القول إن نسبة المكون المحلي في الشركة من حيث الأيدي العاملة والمواد الخام تخطت الـ66%".