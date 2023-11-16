الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العضو المنتدب لـ"سوميتومو": نصدر الضفائر الكهربائية لأكبر شركات السيارات بالعالم

أحمد مجدي العضو المنتدب
أحمد مجدي العضو المنتدب شركة سوميتومو

قال أحمد مجدي، العضو المنتدب شركة سوميتومو لصناعة الضفائر الكهربائية، إن هذه الشركة يرجع تاريخ إنشائها إلى 400 عام في اليابان، ويرجع اسمها إلى أسرة يابانية كانت تقوم باستخلاص النحاس من الجبال في دولة اليابان.

صناعة الضفائر الإلكترونية 

وأكد أحمد مجدي، خلال حواره لكاميرا برنامج الكونتينر تقديم الفنان أحمد داوود، المذاع عبر فضائية "أون"، أن هذه الشركة بدأت في تطويع النحاس من أجل استخدامه في الكثير من الصناعات.

وأضاف في حديثه، أن هذه الشركة مسئولة عن صناعة الضفائر الكهربائية في العالم، معبرًا: "الضفيرة الكهربائية هي الشبكة العصبية التي تنقل كل أنواع الحركة والإشارات إلى السيارات".

وتابع: "يوجد مركز رئيسي لهذه الشركة في انجلترا، وهذا المركز مسئول عن صناعة الضفائر الكهربائية في جزء كبير من انجلترا وشمال إفريقيا".

تدريب العمالة المحلية

واستطرد: "عندما بدأ العمل في هذه الشركة في مصر كان يتم استيراد كافة أنواع المواد الخام من الخارج، ولكن اتبعت الشركة برنامج تقليل الاستيراد خطوة بخطوة لتشجيع الصناعة المصرية، لذا تم العمل في اتجاهين، ويتمثل الاتجاه الأول في الجسم الرئيسي للضفيرة من خلال إنشاء مصنع للكبلات، بينما تمثل المحور الثاني في تطوير الأيدي العاملة المحلية من خلال التدريب المكثف، لذا يمكن القول إن نسبة المكون المحلي في الشركة من حيث الأيدي العاملة والمواد الخام تخطت الـ66%".

الكونتينر صناعة الضفائر الكهربائية شركة سوميتومو قناة اون احمد مجدي

الأكثر قراءة

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس