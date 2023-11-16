المركز الثقافى الفرنسيسكانى يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه

يحتفل المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، اليوم، بمرور 10 سنوات على تأسيسه، برئاسة الرهبان الفرنسيسكان.

ويتزامن هذا مع افتتاح المؤتمر الدولي الخامس "التراث الثقافي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام"، من كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.

يشارك في الاحتفال غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

في سياق متصل، ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس لاون الكبير، شفيع الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

كذلك، منح صاحب الغبطة الدرجة الرسائلية، وارتداء الثوب الإكليريكي، إلى الشماسين: فادي الأب أرسانيوس، وناجي شوقي، كما منح غبطته درجة القارئ، إلى الشمامسة: بطرس دوس، أنطون جورج، مكاريوس شنودة، وجرجس محروس.

شارك في الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، وآباء الإكليريكية، بالإضافة إلى كهنة مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، والشمامسة الإكليريكيين، ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي كلمة العظة، تحدث بطريرك الأقباط الكاثوليك حول "سيرة القديس لاون كبير"، شفيع الكلية الإكليريكية، مشيرًا إلى عمل الروح القدس في حياتنا كمؤمنين.

وعقب الذبيحة الإلهية، قدم الأب بيشوي كلمات الشكر لجميع المشاركين بالاحتفال، وفي مقدمتهم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والآباء المطارنة، مقدمًا التهاني، إلى الشمامسة المحتفى بهم، ثم تحدث عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، عن نشاط الكلية.

كما شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في انعقاد اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر اجتماعها الدوري، برئاسة الكنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

شارك في اللقاء القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، والأسقف سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بالإضافة إلى الأمناء المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي العائلات الكنسية الخمس بمصر.