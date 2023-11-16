الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تشغيل ممشى شرم الشيخ السياحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، اجتماعا ضم الجهات المعنية، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير الشئون القانونية بالديوان العام والعقود، والشئون المالية بمدينة شرم الشيخ، ومدير شبكة المرافق بالمحافظة، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من مالكي ومديري شركات الإدارة المماثلة، وذلك بغرض بحث أسلوب إدارة وتشغيلممشى شرم الشيخ السياحي "السلام بوليفار" .

قرارات الاجتماع

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي عقبات تواجهها وحلها على أرض الواقع، تعيين رئيس لقطاع الممشى السياحي، تابع لمجلس مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة، كما تم بحث إقامة منطقتين، الأولى رياضية والثانية ترفيهية، بالممشى، لتوفير وسائل جذب للزائرين وتوفير خدمات وأنشطة تتماشى مع الطابع السياحي للمدينة.

وقرر "فودة" عقد اجتماع موسع الثلاثاء المقبل، بحضور الجهات المعنية؛ لاتخاذ القرارات وسبل تنفيذ المقترحات، مشددا على بدء التشغيل الفعلي وافتتاح تلك الأنشطة أوائل العام القادم 2024.

سيناء جنوب سيناء ممشى السلا البول شرم الشيخ اجتماع

مواد متعلقة

أقدم بائع صرومباء في السويس: "ربيت ولادي وعلمتهم من الفرش ده"

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس فرع النيابة الإدارية ومفوض مجلس الدولة

"الركوب مجانًا للمعاشات".. سائق ميكروباص ينقل كبار السن مجانًا فى السويس

"السويس الأزهرية" تُكرم المتميزن بالمشروع الصيفي للقرآن الكريم

محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات

محافظ جنوب سيناء: أحداث غزة اختبار صعب ويجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج "ديوانى كفء" للمناصب التنفيذية

"فودة" يُتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس