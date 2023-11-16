محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تشغيل ممشى شرم الشيخ السياحى

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، اجتماعا ضم الجهات المعنية، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير الشئون القانونية بالديوان العام والعقود، والشئون المالية بمدينة شرم الشيخ، ومدير شبكة المرافق بالمحافظة، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من مالكي ومديري شركات الإدارة المماثلة، وذلك بغرض بحث أسلوب إدارة وتشغيلممشى شرم الشيخ السياحي "السلام بوليفار" .

قرارات الاجتماع

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي عقبات تواجهها وحلها على أرض الواقع، تعيين رئيس لقطاع الممشى السياحي، تابع لمجلس مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة، كما تم بحث إقامة منطقتين، الأولى رياضية والثانية ترفيهية، بالممشى، لتوفير وسائل جذب للزائرين وتوفير خدمات وأنشطة تتماشى مع الطابع السياحي للمدينة.

وقرر "فودة" عقد اجتماع موسع الثلاثاء المقبل، بحضور الجهات المعنية؛ لاتخاذ القرارات وسبل تنفيذ المقترحات، مشددا على بدء التشغيل الفعلي وافتتاح تلك الأنشطة أوائل العام القادم 2024.