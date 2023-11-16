الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد سيف: استجابة السيسى لطفل من غزة دليل على الدعم اللامحدود للفلسطينيين

محمد سيف
محمد سيف

ثمن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والذي يجرى نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر.

مصر تقوم بدور إنساني تاريخي لدعم الأشقاء في فلسطين

وأكد سيف، خلال تصريحات صحفية، أن استجابة الرئيس السيسى دليل على الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية والشعب المصري للأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة، موضحا أن مصر تقوم بدور إنساني تاريخي لتقديم كل الدعم الغذائي والطبي والإنساني.

وأشار  عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الرئيس السيسي يبعث رسالة واضحة للجميع على حرص المصريين قيادة وحكومة وشعبًا علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين.

وأضاف محمد سيف، أن مصر ستظل دائما وأبدا الداعم الأول للقضية الفلسطينية، كما أن القيادة السياسية لن تتخلي عنها أبدأ وتقوم بكل السبل الممكنة لدعمها، وجميع الإجراءات التي تتخذها منذ اليوم الأول خير دليل على ذلك.

على صعيد آخر أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية من خلال القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، مستمرة من أجل التوصل لحل عادل للقضية، والحفاظ على حقوق الشعب الأعزل.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بلقاء وزير الخارجية، سامح شكري، وسيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وما تناوله اللقاء من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، لاسيما ما تتعرض له المرأة الفلسطينية، وكذلك الأطفال من انتهاكات صارخة.

وأشار أباظة، إلى أن تلك اللقاءات تأتي ضمن التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والسعي نحو وقف إطلاق النار، وفضح الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية في حق الفلسطينيين.

قطاع غزة التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي العمل الأهلي القضية الفلسطينية طفل بغزة

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