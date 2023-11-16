الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل سفير بيرو

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران وسفير دولة بيرو

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، سفير دولة بيرو، بحضور قيادات الحملة الانتخابية وقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للنقاش حول الوضع السياسي والإقليمي والدولي.

دار النقاش حول مستجدات الوضع في الإقليم، وتطورات الموقف في قطاع غزة، ووجه المرشح فريد زهران التحية لدولة بيرو على موقفها الإيجابي من القضية الفلسطينية، وأكد السفير خوسيه بيتانكورت، على أن بيرو تدعم بشدة حق الدولتين وتحترم القانون الدولي الإنساني، وترفض الاعتداء على المدنيين، وتدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما دعت بيرو أكثر من مرة إلى وقف إطلاق النار.

تطرق النقاش أيضًا إلى التجربة السياسية الثرية في دولة بيرو، والتي تقوم على أساس مبادرة الاتفاق الوطني عام ٢٠٠٢ الذي يضع مبادئ أساسية للعمل السياسي والاتجاهات الاقتصادية العامة للدولة بناءً على حوار مع الأحزاب والنقابات والجامعات، وطرح المرشح فريد زهران مبادرة لمد جسور التعاون والتواصل بين الأحزاب السياسية المصرية والأحزاب السياسية في بيرو لتبادل الخبرات ونقل تجربة الاتفاق الوطني البيروفي إلى مصر، والتي يمكن البناء عليها لاسيما أنها ما كانت يطمح إليها فريد زهران والحزب المصري الديمقراطي كمخرج للحوار الوطني.

كما تمنى السفير البيروفي تدشين مجموعة صداقة برلمانية مصرية بيروفية، تسهم في مد جسور التواصل بين البلدين، وبناء المواقف المشتركة حول القضايا الجنوبية وقضايا دول العالم الثالث، مثل الحق في التنمية وبناء السلام العالمي والتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا المشتركة، ورحب نواب الحزب والمرشح فريد زهران بهذه المبادرة وأهميتها.

شارك في الحضور والنقاش، المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية والأمين العام للحزب والنائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة ونائب رئيس الحزب، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب وعضو الحملة الاستشارية للحملة، والدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح فريد زهران وأمين الهيئة البرلمانية للحزب.

المرشح الرئاسي فريد زهران سفير دولة بيرو المصري الديمقراطي المساعدات الإنسانية قطاع غزة الأحزاب السياسية

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