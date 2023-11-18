القبطية الكاثوليكية تختتم أحدث رياضاتها الروحية بالصعيد

تختتم اليوم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في الصعيد ، وتحديدًا محافظة أسوان، أحدث رياضاتها الروحية والتي تُنظم بمناسبة بداية السنة الرعوية الجديدة 2023-2024.

الأب مينا أنور وهو من رهبان الكومبونيان المرسلين، بكنيسة القلب الاقدس بالقاهرة، وتحمل الرياضة شعار (اتبعني)، وذلك بكنيسة الحبل بلا دنس و القديس دانيال كومبوني بأسوان.

من جهة أخرى، احتفلت الرهبنة الدومينيكانيّة بمصر، وفرنسا، بالسيامة الدياكونيّة للأخ مينا أثناسيوس الدومنيكانيّ، بوضع يد سيادة المطران لويك لاغاديك، الأسقف المعاون لرئيس أساقفة ليون، وذلك بكنيسة اسم يسوع المقدس الدومينيكانية، بليون- بفرنسا.

شارك في الاحتفال الأب نيكولا، الرئيس العام للرهبنة الدومينيكانية، والأب كاميل، رئيس دير ليون، بحضور جميع الأخوة الرهبان الدومينيكان، من الأديرة المختلفة، بحضور الأب متى عبد المسيح، أخي الأخ مينا، والأب ميشيل ألفي.

مشاركة الآباء المصريين

الجدير بالذكر أن الاحتفال شهد مشاركة الآباء المصريين بلحن "خين فران" القبطيّ، (والذي لمس جميع الحضور عند معرفتهم معنى اللحن، معبّرين عن غنى الألحان القبطية وجمالها).

وبهذه المناسبة، يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة للأخ مينا أثناسيوس الدومينيكاني، كما يتمنى له رسالة مثمرة، بمعونة الروح القدس.

كما انه و ببركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وتحت رعاية الأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، وبحضور الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، أقيم الاجتماع الشهري لأسرة رواد فرح وعطاء بالكنيسة.

وأعطت كلمة اللقاء الأخت ماري يونان، إحدى مسؤولي الأسرة المركزية اللجنة المركزية حول "فن العتاب"، للحفاظ على السلام الداخلي، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، والترانيم والمناقشات المختلفة.

وعقب الاجتماع، أقيم لقاء خاص بين مسؤولي الاجتماع، ومسؤولي الأسرة المركزية.