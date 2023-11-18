السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تختتم معرضها للكريسماس بدار سيدة السلام.. اليوم

الكريسماس
الكريسماس

يختتم دار سيدة السلام، المنبثق عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، والمعني بخدمة ذوي القدرات الخاصة، اليوم السبت، معرضه السنوي لأعياد الكريسماس.

مقر المعرض

وافتتحت الكنيسة القبطية الكاثوليكية معرضها مجاني للكريسماس، وذلك بمقرها في مساكن شيراتون، يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، و تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، بالإضافة إلى مرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا، حيث ألقى محاضرة اليوم الأخ محسن مجدي بعنوان "وجه يسوع في العهد القديم".

الجدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات التكوينية، تقام، في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، على تكوين خدام الرعايا، من خلال محاضرات تكوينية عدة في مختلف المجالات الكنسية.

كما شهد  الأب أنطونيوس إسكندر الكرملي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، حفل تسليم وسلم المسؤولية الكشفية، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وتسلم الأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤولية نشاط الكشافة، المجموعتين الثانية عشر، والرابعة عشر، بكشافة وادي النيل، من الأب يوحنا مرقس الكرملي، كمسؤول جديد عن الأنشطة بالكنيسة.

وقدم الأب أنطونيوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في خدمتهم الكشفية، لأجل خير الكنيسة، كما عبر الأب يوحنا عن امتنانه للقائمين على النشاط الكشفي، لمجهوداتهم المبذولة، خلال السنوات الست الماضية، متمنيًا التوفيق للأب كيرلس، في خدمته الجديدة.

وفي كلمته، أشار المسؤول الجديد عن الأنشطة بالكنيسة إلى أهمية النشاط الكشفي، مشجعًا جميع الحاضرين على الاستمرارية، في بذل قصارى جهدهم.

وقدم قائد وقائدة كشافة وادي النيل بالبازيليك، هدية تذكارية، إلى الأب يوحنا، لما بذله من جهد كبير في خدمة النشاط الكشفي، خلال السنوات الماضية.

دار سيدة السلام دار سيدة السلام بمساكن شيراتون دار سيدة السلام لرعاية ذو الاحتياجات الخاصة دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك معرض دار سيدة السلام

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