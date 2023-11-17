الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تستكمل أحدث رياضاتها الروحية في أسوان

الكنيسة
الكنيسة

تستكمل الكنيسة القبطية الكاثوليكية محافظة أسوان، تنظيم أحدث رياضاتها الروحية والتي تُنظم بمناسبة بداية السنة الرعوية الجديدة 2023-2024.

ويرأس الرياضة الروحية الأب مينا أنور وهو من رهبان الكومبونيان المرسلين، بكنيسة القلب الاقدس بالقاهرة، وتحمل الرياضة شعار (اتبعني)، وذلك بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان.

من جهة أخرى، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في انعقاد اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر اجتماعها الدوري، برئاسة الكنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

شارك في اللقاء، القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، والأسقف سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بالإضافة إلى الأمناء المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي العائلات الكنسية الخمس بمصر.

وتابعت اللجنة تقارير لجان المجلس (لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، لجنة الشباب، ولجنة الحوار)، كما تم استعراض أنشطة، المجلس خلال المرحلة المقبلة، والإعداد لاحتفالية ذكرى المجلس.

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