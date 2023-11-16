الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعدم الحياة المدنية فى غزة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن في حماية المراكز الصحية والطبية باعتبارها أبرز رموز الحياة المدنية السلمية، ووضع حد للمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، جدد الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة استباحة جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين واستكمال إعدامها وتدميرها.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مدارس الإيواء ومراكز ومركبات الإسعاف والدفاع المدني والمنازل فوق رءوس ساكنيها والمساجد والكنائس ومحطات الوقود الخاوية وغيرها من مرافق الحياة المدنية، وقصفت بالأمس المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لتعميق حربها التجويعية للمدنيين، بحيث من لم يُقتل بالقصف ليمُت جوعًا أو مرضًا بسبب غياب الغذاء والمياه والعلاج، أو يجد له طريقًا للنزوح والهجرة من موت لآخر.

وأكدت أنه بات واضحًا أن إسرائيل تطارد المدنيين وتلاحقهم إما بالقصف أو النزوح كهدف استراتيجي لحربها البربرية على القطاع للتخلص منهم بأي شكل.

وقالت الخارجية إن دولة الاحتلال بسبب غياب أي ضغط دولي مؤثر وحقيقي عليها لوقف الحرب، تخترع يوميًا الأكاذيب والحملات التضليلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تدمير القطاع والتخلص من سكانه بأي طريقة، وهي بذلك اتخذت قرارًا بإعدام الحياة المدنية في قطاع غزة وتحويله إلى خراب لا يصلح للسكن.

وزارة الخارجية المجتمع الدولي مجلس الأمن غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر السبت

للربع الثانى على التوالى.. الاقتصاد الروسى يسجل نموًا رغم العقوبات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو ويقول: "يفتقر لثقة الشعب"

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

جوزيبى كونتى يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

تضامنًا مع غزة.. متظاهرون يحاصرون رئيس الوزراء الكندى فى مطعم بفانكوفر

الأردن: قصف محيط المستشفى الميدانى فى غزة امتداد لجرائم الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

استمرار التحقيقات في جرائم التلاعب بلوحات السيارات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة