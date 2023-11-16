الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع داخل وفى محيط مجمع الشفاء بغزة

غزة
غزة

قدمت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، ملخصًا عن آخر تطورات الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، في قطاع غزة.

عمليات تفتيش واعتقال واستهداف داخل حرم المستشفي

وقالت عوكل، إن هناك حالة صحية وطبية بائسة جراء استمرار الاستهدافات والتوغل في محيط المستشفيات تحديدًا، بجانب استمرار تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي بداخل مستشفى "الشفاء"، مع عمليات تفتيش واعتقال واستهداف داخل حرم المستشفى والمعدات الطبية وغرف الإنعاش وجميع الأجهزة الطبية التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على حياة الجرحى المتواجدين داخل المستشفى حتى اللحظة.

وتابعت، أنه وفقًا للشهادات الواردة من مستشفى "الشفاء" الطبي، ما زالت الأوضاع الأمنية شديدة الخطورة داخل المستشفي، بجانب أن الطواقم الطبية لم يعد بإمكانها التواصل مع الكثير من الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا توجد إمدادت طبية ومياه وغذاء، وبالتالي وفقًا لما ورد من المعلومات جميع حالات المرضي في خطر جسيم.

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبى بغزة

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المجمع، فجر الأربعاء، وداهمت مبنى الجراحة الجديد ومبنى الطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام.

مجمع الشفاء الطبي الإحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

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