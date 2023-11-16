"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل "عملية النفق" التي نفذها الفلسطينيون في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت بـ"أنها الأقوى منذ السابع من أكتوبر".

وقالت "السلامين": المقاومة الفلسطينية قامت بعملية على ما يسمى بحاجز النفق، الذي يقع بين القدس وبيت لحم، وهو متاخم لأراضي الولج التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها، لتعلن إذاعة إسرائيل عن 7 إصابات خلال عملية النفق بين مستوطنين وجنود الاحتلال، إحداها ميئوس منها، متابعة أن قوات الاحتلال حددت 3 فلسطينيين، ولكن لا يوجد بيان مؤكد باعتقال فلسطينيين جراء تلك العملية.

عملية النفق هى ثانى عملية خلال العام الحالى

وتابعت أن عملية النفق هي ثاني عملية خلال العام الحالي على حاجز النفق والأقوى منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تدّعي أن الفلسطينيين أطلقوا النار على المستوطنين وجنود الاحتلال، بالتوازي مع إغلاق الحواجز الإسرائيلية والعسكرية المقامة على الأراضي الفلسطينية، سواء شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها.

وأضافت أن مصادر عبرية تحدثت عن أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 7 إصابات في صفوف الإسرائيليين، وصفت إصابة إحداها بالخطيرة، فيما صرحت "نجمة داود الحمراء" بأن 3 فلسطينيين قتلوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.