الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكالة "الأونروا" تعلن مقتل أحد موظفيها بغارة إسرائيلية ليرتفع الإجمالى إلى 103

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن مقتل  أحد موظفيها بغارة إسرائيلية، مما يرتفع عدد ضحايا الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 103، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أعلى عدد في الصراع بتاريخ الوكالة منذ تأسيسها

وهو أعلى عدد من العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في الصراع في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها.

وعبرت الوكالة الأممية عن قلقها إزاء التقرير الأخير الذي يفيد بدخول قوات الاحتلال الإسرائيلية إحدى مدارس الأونروا في غزة واستخدامه لعمليات عسكرية، موضحة أنها تجري تحقيقًا حيال ذلك.

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