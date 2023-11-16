الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول شهداء ومصابين للمستشفى الإندونيسي شمال غزة

وصول شهداء ومصابين
وصول شهداء ومصابين للمستشفى الإندونيسي

أفادت ولاء السلامين، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، بوصول شهداء ومصابين إلى مستشفي الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة تستهدف محيط المستشفى.

وأكدت السلامين وجود اشتباكات متواصلة وعنيفة في محيط مجمع الشفاء بغزة، حيث يواصل الاحتلال انتشاره وينفذ عمليات اعتقال للنازحين بالمجمع، متابعة أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تلاقي صعوبة في التواصل.

وأضافت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مسجدين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويقصف جيش الاحتلال بواسطة طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدميرها فوق رءوس ساكنيها، كما تمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و29 ألف جريح فلسطيني.

مستشفى الاندونيسي قطاع غزة غزة مجمع الشفاء

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