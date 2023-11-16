الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق جزئي في شارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث واستكمالًا لأعمال إنشاء كوبرى مشاه خاص بالمحطة أعلى شارع السودان تحديدًا أمام معهد البحوث الزراعية ستقوم الشركة المنفذة بتركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة بالموقع المشار إليه.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئى بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢  صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧ وحتى الساعة ٤ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۸ على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة.

محافظ الجيزة يكلف رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الإتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان الى إتجاهين للحركة المرورية بواقع (٦ حارات مرورية ) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (١٠٠ متر).

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:-
١ - حركة المركبات بشارع السودان بالإتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يسارًا الى الأتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله الى اتجاهين كما هو مشار إليه.

۲- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (١٠٠ متر) حتى تجاوز منطقة اعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاه ومنطقة الغلق ثم العودة مرة اخرى للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محطة مترو الجامعة غلق كلي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بحى العمرانية أغلقه أحد السكان

محافظة الجيزة: انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية برطس بأوسيم

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

للمرة الثانية خلال أيام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة