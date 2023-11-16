الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 739 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

دراجات نارية
دراجات نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط 739مخالفات لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

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تحرير 586 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

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وشددت على قائدي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الدراجات النارية ارتداء الخوذة عدم إرتداء الخوذة وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية

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