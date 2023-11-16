تحرير 739 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط 739مخالفات لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.