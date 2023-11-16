الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثانية خلال أيام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم

السفينة
السفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من تفريغ سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN القادمة من سنغافورة بحمولة 1091 سيارة لذوى الهمم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى ليبيا.

كان الميناء قد استقبل منذ يومين سفينة الرور AH SHIN التى قامت بتفريغ 1293 سيارة.

للمرة الثانية خلال أيام ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم 

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من لبنان وذلك لتفريغ 2800 طن رخام.

كما وصل الميناء السفينة ALESSANDRO F القادمة من مالطا لشحن 4200 طن صودا كاوية إلى إيطاليا.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ESA NUR BAYRAKTAR القادمة من كينيا وذلك لشحن 50 ألف طن ملح وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى ليتوانيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة. 

السفينة
السفينة
السفينة
السفينة
بورسعيد على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة أرصفة موانيء الهيئة ذوي الهمم شحن

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