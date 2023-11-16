الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 5 متهمين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إسقاط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بمنطقة الخليفة. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

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حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام

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القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 5 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية- حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 20 مترًا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الخليفة الاثار التنقيب مديرية امن القاهرة

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